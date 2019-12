പുതുവത്സരാഘോഷം: കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കർശന വാഹന പരിശോധന

കൊച്ചി ∙ പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരത്തിൽ കർശന വാഹന പരിശോധന. 31നു വൈകിട്ട് 6 മുതൽ ജനുവരി ഒന്നു പുലർച്ചെ 6 മണിവരെയാണു പരിശോധന. ഇതിനായി 12 സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കും. എറണാകുളം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർടിഒ ജി. അനന്തകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകും.

മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ കൂടാതെ ഇടതുവശത്തുകൂടി മറികടക്കൽ, ഒരു ബൈക്കിൽ മൂന്നു പേരുടെ യാത്ര, പച്ച തെളിയാത്ത അടയാള വിളക്കു മറികടക്കുക, അനാവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ച വണ്ടികൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധനയുടെ പരിധിയിൽ വരും.

English Summary: Police Checking on New Year at Kochi