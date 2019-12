സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എൻആർസി; അയഞ്ഞ് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളടക്കം എല്ലാവരുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷമേ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ നടപ്പാക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്. പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍, പൗരത്വ നിയമം, ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്നു മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുമാത്രമേ എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ റജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലേക്കു പോകുന്നു എന്നാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ പ്രതികരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൗരത്വ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങും. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും ചർച്ചചെയ്തും നിയമനടപടികൾ പാലിച്ചും മാത്രമാണു പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുക എന്ന് നിയമമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു പിന്നാലെ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും വിവാദം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

