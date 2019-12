ഗവർണർക്ക് എതിരായ പ്രതിഷേധം അതിര് വിടരുത്, കർശന നടപടിയെടുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം അതിരു വിടരുതെന്ന് സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വര്‍ഗീയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം അതിരുവിട്ടാല്‍ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കും. പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇടം കൊടുക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കാനും തീരുമാനമായി. ഇതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പൊലീസ് നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടുവച്ചു. സര്‍വകക്ഷിയോഗം ബിജെപി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ യോഗം വിളിക്കുന്നതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ബിജെപി പ്രതിനിധികളായ എം.എസ്.കുമാറും ജെ.ആര്‍.പദ്മകുമാറും യോഗത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

ഗവര്‍ണറെ അപമാനിച്ചതിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി യോഗം പിരിയണമെന്ന ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. പ്രതിപക്ഷനേതാവും പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടെ യുഡിഎഫ് കക്ഷിനേതാക്കളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാമുദായിക സാംസ്കാരിക, സംഘടനാപ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Decisions taken by All Party Meeting called by CM Pinarayi Vijayan