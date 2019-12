ഗോത്രവിഭാഗത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഹേമന്ത്; സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

റാഞ്ചി∙ ജാർഖണ്ഡിന്റെ 11–ാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹേമന്ത് സോറൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ജനകീയ തീരുമാനം. 2017 ൽ നടന്ന പതാൽഗഡി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോത്രവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെ എടുത്ത എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെട്ട് അവരുടെ നേതാവായി വളർന്നു വന്ന ഹേമന്ത് അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോഴും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തന്നെയാണ് ആദ്യ പരിഗണന എന്ന് ഊന്നിപറയുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ .

ജാർഖണ്ഡിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭൂമി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഛോട്ടാനാഗ്പുർ ടെനൻസി ആക്ട് (സിഎൻടി), സാന്തൽ പരാഗണ ടെനൻസി ആക്ട് (എസ്പിടി) എന്നിവ. ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതാണ് 1908ൽ നിലവില്‍വന്ന സിഎൻടി ആക്ട്. എന്നാൽ 2016ൽ രഘുബർ ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഖനനത്തിനും വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ മാറ്റം. ഇതു ബിജെപിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശക്തമായ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ആദിവാസകളുടെ വികാരം വച്ചാണ് രഘുബർദാസ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവരുന്ന ഭൂനിയമ ഭേദഗതികൾക്കെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷഷേധമാണ് ജാർഖണ്ഡിലുടനീളം അരങ്ങേറിയത്. ഇതിനെതിരെ പതിനായിരത്തോളം പേർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതു പിൻവലിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാ‌നമായത്.

എന്നാൽ 23 എഫ്ഐആറുകളിലായി 172 പേർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ബിജെപി വാദം. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയും ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകി ആദിവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തതെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർദാസ് പറഞ്ഞു. പതാൽഗഡി സമരമായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണ വേദികളിലെ ശക്തമായ ആയുധം. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രചരണങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.

ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവരുന്ന ഭൂനിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഹേമന്ത് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി ഉയർന്നുവന്നത്. ഈ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഹേമന്തിനെ എത്തിച്ചതും. 81 അംഗ നിയമസഭയിൽ 47 സീറ്റുകളും നേടിയാണ് ജെഎംഎം–കോൺഗ്രസ്–ആർജെഡി സഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്. ഇതിൽ 30 സീറ്റുകള്‍ ജെഎംഎം ഒറ്റയ്ക്കു നേടി.



English summary : Hours After Swearing In, Hemant Soren's First Jharkhand Cabinet Decision