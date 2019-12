മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം: ശബരിമല നട തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തുറക്കും

ശബരിമല ∙ മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രനട തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5നു തുറക്കും. മേൽശാന്തി എ.കെ.സുധീർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്നു ഭക്തർക്കു ദർശനസൗകര്യം ഒരുക്കുമെങ്കിലും പൂജകളില്ല. മകരവിളക്ക് കാലത്തെ നെയ്യഭിഷേകവും പൂജകളും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങും

ഭക്ത ലക്ഷങ്ങൾ ദർശന പുണ്യം കൊതിക്കുന്ന മകരവിളക്ക് ഇത്തവണ ജനുവരി 15ന് ആണ്. മകര സംക്രമപൂജ 15നു പുലർച്ചെ 2.30ന് ആണ്. 19 വരെ നെയ്യഭിഷേകവും തീർഥാടകർക്ക് 20 വരെ ദർശനവും ഉണ്ട്. തീർഥാടനത്തിനു സമാപനം കുറിച്ച് 21ന് രാവിലെ 6.30ന് ക്ഷേത്ര നട അടയ്ക്കും,

മണ്ഡല കാലത്ത് 41 ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീർഥാടകർ മകരവിളക്കിന്റെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. തിരക്ക് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പൊലീസ് സംഘം സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ചുമതലയേൽക്കും.

