പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകൂവെന്ന് ജനത്തോട് പൊലീസ്; നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ലക്നൗ ∙ യുപിയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രദേശവാസികളോടു പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകാൻ പറഞ്ഞ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി മുക്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്‍വി. വെള്ളിയാഴ്ച മീററ്റിലെ മുസ്‍ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്തു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വിഡ‍ിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മീററ്റ് എസ്പി അഖിലേഷ് നാരായൺ സിങ് ആണു രണ്ടു പേരോടു ‘പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകൂ’ എന്നു പറഞ്ഞത്. സംഭവം വിവാദമായി.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു കുറ്റകരമാണെന്നു നഖ്‍വി വ്യക്തമാക്കി. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. പൊലീസായാലും ആൾക്കൂട്ടമായാലും ഏതുതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. നിരപരാധികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഖിലേഷ് നാരായൺ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം എത്തിയപ്പോൾ പ്രാർഥിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നതായി വി‍ഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെവന്ന് മറ്റേതോ സ്ഥലത്തെയാണു സ്തുതിക്കുന്നത്– പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലെയും ആൾക്കാരെയും ജയിലിൽ ഇടുമെന്നും എല്ലാവരെയും തകർക്കുമെന്നും പൊലീസുകാർ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച മീററ്റിൽ വലിയ തോതില്‍ കല്ലേറും സംഘര്‍ഷവുമുണ്ടായെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ യുപിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചത് മീററ്റിലാണ്, ആറു പേർ.

മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ വിഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നതോടെ വിശദീകരണവുമായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ ചിലർ പാക്കിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് അഖിലേഷ് നാരായൺ സിങ് പറഞ്ഞു. അവർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്നു വ്യക്തമാണ്. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർ ഓടിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് വേറെ ചിലരെ പിടികൂടി. അക്രമികളെ കുറിച്ചാണ് അവരോടു സംസാരിച്ചത്. പാക്ക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു– അഖിലേഷ് നാരായൺ സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Take Immediate Action: Union Minister On UP Cop's Go To Pak Rant