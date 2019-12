കണ്ണൂർ ∙ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ചരിത്രകാരന്‍ പ്രഫ. ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ്. ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് വേദിയില്‍ പൊലീസുകാര്‍ എന്തിനെത്തിയെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചടങ്ങില്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ ലംഘനമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഗവര്‍ണറാണ് ചര്‍ച്ച വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ഹബീബ് പറഞ്ഞു.

