രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മത ഇടപെടൽ ജനത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല; പാർട്ടികൾ പിന്മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ: മീണ

കൊച്ചി∙ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ എന്‍എസ്എസിനെതിരെ നല്‍കിയ പരാതിയിൽ നിന്ന് സിപിഎം അടക്കം പിന്മാറി എന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പരാതിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മീണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മനോരമ ന്യൂസ് ന്യൂസ്മേക്കര്‍ സംവാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ അതില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala CEO Tikaram Meena Opens Up Political Mindset Of People In Kerala