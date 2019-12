‘ഞാനെന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്തത്’; പ്രിയങ്കയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന വാദം തള്ളി പൊലീസ്

ലക്നൗ∙ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന വാദം നിഷേധിച്ച് യുപി പൊലീസ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഐപിഎസ് ഓഫിസർ എസ്.ആർ.ദാരാപുരിയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നത് തടഞ്ഞ പൊലീസ് തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന് പ്രിയങ്ക ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പൊലീസുകാർ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചെന്നും തള്ളിയിട്ടെന്നുമുള്ളതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വാസ്തവും ഇല്ല. ഞാനെന്റെ കടമ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്’ – മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അർച്ചന സിങ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു.



‘പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ലക്നൗവിൽ ഉടനീളം നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, എന്നെയാണ് അവരെ അനുഗമിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. നഗരത്തിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു ഗോഖലെ മാർഗിലെ 23/2 കൗൾ ഹൗസിലേക്കാണ് പ്രിയങ്ക പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചതായി അറിയിച്ചത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനങ്ങളിൽ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു.



പെട്ടെന്ന് കാർ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കു സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നീട് പ്രിയങ്ക കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഐപികൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച യാത്രകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും'– അർച്ചന മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കാനാണ് പൊലീസ് തടഞ്ഞതെന്നുള്ള വാദം പ്രിയങ്ക നിരസിച്ചിരുന്നു. താൻ സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ക്രമസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലേക്കുപോയപ്പോഴാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് വഴിയിൽ തടഞ്ഞത്.

ഇതോടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന പ്രിയങ്ക പാർട്ടി പ്രവർത്തകനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ പോയെങ്കിലും പൊലീസ് പിന്തുടർന്നു. പൊലീസ് തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നും കഴുത്തിനു പിടിച്ചു തള്ളിയെന്നും പിന്നീട് പ്രിയങ്ക മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

