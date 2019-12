ഡൽഹിയിൽ കൊടുംതണുപ്പ്: 6 മരണം; വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി

നോയിഡ/ ഡൽഹി∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കൊടുംതണുപ്പ് തുടരുന്നു. 2.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ താപനില. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ കാർ കനാലിലേക്കു മറിഞ്ഞ് ആറു പേർ മരിച്ചു. രണ്ടു കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ആറു പേരാണ് മരിച്ചത്. സാംബൽ സ്വദേശികളായ മഹേഷ്(35), കിഷൻ ലാൽ(50), നീരേഷ്(17), രാം ഖിലാഡി(75), മല്ലു(12), നേത്രപാൽ(40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11.30നാണ് സംഭവം. പതിനൊന്നു പേരാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ധാൻകൗർ മേഖലയിലെ കേർലി കനാലിലേക്കാണു കാർ മറിഞ്ഞത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് അഞ്ചു പേർ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പതിനൊന്നു പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആറു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞു കാരണം കാഴ്ച മങ്ങിയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് വിവരം.

ഡൽഹിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മൂടൽ മഞ്ഞ് തുടരുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. ഇൻസ്ട്രൂമെന്റ് ലാൻഡിങ് സംവിധാനമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങും. ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട മൂന്നു വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് വിവരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുപ്പതോളം ട്രെയിനുകൾ വെകിയാണ് ഓടുന്നത്. കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാഴ്ച മങ്ങുന്നത് റോഡു മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദുരിതത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : 6 killed as car falls into canal , Fog In Delhi Hits Rail Traffic, Flights Diverted