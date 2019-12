പ്രതിഷേധച്ചൂടിൽ ടൂറിസം; താജ്മഹൽ യാത്ര റദ്ദാക്കിയത് 2 ലക്ഷം സഞ്ചാരികൾ

മുംബൈ ∙ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും അരങ്ങേറിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴു രാജ്യങ്ങളാണു പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. പ്രതിഷേധം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചതു താജ്മഹലിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ വരവിനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം രണ്ടു ലക്ഷം ആഭ്യന്തര – രാജ്യാന്തര സഞ്ചാരികൾ താജ്മഹലിലേക്കുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ, റഷ്യ, ഇസ്രയേൽ, സിംഗപ്പൂർ, കാനഡ, തായ്‌വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണു പൗരന്മാർക്കു പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയത്. ‘കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ താജ്മഹലിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 60% ഇടിവുണ്ടായി. സുരക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ ആഭ്യന്തര, വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കു വിളിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പലരും യാത്ര ഒഴിവാക്കി’– ടൂറിസ്റ്റ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേശ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

താജ്മഹലിലേക്ക് പ്രതിവർഷം 6.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നുണ്ട്; പ്രതിവർഷം 14 മില്യൻ ഡോളർ വരുമാനവും. ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിക്ക് 1,100 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കിഴിവുണ്ട്. പ്രതിഷേധം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഗ്ര ഉൾപ്പെടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയതു ടൂറിസത്തെ 50-60 ശതമാനം വരെ ബാധിച്ചതായി ആഗ്ര ടൂറിസം ഡവലപ്‌മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സന്ദീപ് അറോറ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ അസമിൽ ഡിസംബർ മാസം ശരാശരി 5,00,000 സഞ്ചാരികൾ വരാറുണ്ട്. ഇത്തവണ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ 90 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായതായി അസം ടൂറിസം ഡവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മേധാവി ജയന്ത മല്ല ബറുവ പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശാണ്.

English Summary: Citizenship protests, Tourists stay away from Taj Mahal, other Indian attractions as protests flare