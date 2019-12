‘ഗ്രേറ്റയെ വിഷാദരോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു; പുതിയ ഒരാളാക്കിയത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം’

ലണ്ടൻ∙ സ്വീഡനിലെ കൗമാര കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബെർഗിന് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പിതാവ് സ്വാന്റെ ട്യൂൻബെർഗ്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവളെ പുതിയ ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത്. നാല് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഗ്രേറ്റയെ വിഷാദരോഗം ബാധിച്ചത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച കൊച്ചു ഗ്രേറ്റ ആരോടും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു വേള ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തോളം സ്കൂളിൽ പോകാതെ അവൾ വീട്ടിൽ തന്നെയിരുന്നു.

മൂന്ന് മാസത്തേക്കു കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പിതാവെന്ന നിലയിൽ അതെല്ലാം ഒരു ദുഃസ്വപ്നം പോലെയാണ് എനിക്കു അനുഭവപ്പെട്ടതും. സഹോദരിയും അധ്യാപികയും മാത്രമായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയുമായി ആശയവിനിമയം ഉള്ള ആളുകൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രതികരിച്ച് ഗ്രേറ്റയെ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടി മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ ആദ്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ഇതൊന്നും പറ്റിയ പണിയല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി പിന്നീടുള്ള ശ്രമം.

എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ അവർ തകിടം മറിച്ചു. ആഗോളതാപനം ഉയരുന്നതിലെ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അവൾ സംസാരിച്ചു. പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകി. യുഎന്‍ കാലാവസ്ഥ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയിൽ ലോകനേതാക്കളോടു സംവദിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ പഴയതു പോലെയായി. വിഷാദരോഗത്തെ അവൾ മറിക്കടന്നു.



കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവൾക്കു പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകി. അവൾ അതിപ്രശസ്തയായിരിക്കാം. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവൾ ഇപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു– സ്വാന്റെ ട്യൂൻബെർഗ് പറഞ്ഞു.

2019 ൽ ടൈം പഴ്സൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ ബഹുമതിയുടെ 92 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പതിനാറുകാരിയായ ഗ്രേറ്റ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ സ്വീഡിഷ് പാർലമെന്റിനു പുറത്തു ഗ്രേറ്റ തുടങ്ങിവച്ച പ്രതിഷേധം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഏറ്റെടുത്തു. ആഗോളതാപനം ഉയരുന്നതിലെ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്തിയതിന് ഗ്രേറ്റയ്ക്ക് ആനെംസ്റ്റി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Greta Thunberg's dad did not support her climate activism. Then he saw how it helped her beat depression