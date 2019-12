രഹസ്യങ്ങൾ ചോരുന്നു; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും സ്മാർട് ഫോണും നിരോധിച്ച് നാവികസേന

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും നിരോധിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന. തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങള്‍ ചോരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണു നടപടി. ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്പ്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം എന്നിവ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 27-നു പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ മേഖല നാവികസേനാ വക്താവ് കമാൻഡർ ശ്രീധരവാരിയർ അറിയിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കാലുള്ള നിർദേശം നിലവിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 20ന് പാക്കിസ്ഥാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏഴു നാവികസേനാംഗങ്ങളും ഒരു ഹവാല ഇടപാടുകാരനും ഉൾപ്പെട്ട ചാരസംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി. നാവികസേനാംഗങ്ങളെ വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്നും ഹവാല ഇടപാടുകാരനെ മുംബൈയില്‍നിന്നുമാണു പിടികൂടിയത്. കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ്, നേവൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്റലിജന്‍സ് വകുപ്പ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണു സംഘം കുടുങ്ങിയത്.



നേവി ബേസുകൾ, കപ്പലുകൾ, ഡോക്‌യാഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്മാര്‍ട്ട് ഫോൺ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പെൺകെണി പോലുള്ള കുടുക്കുകളിൽ വീഴുന്ന സേനാംഗങ്ങളിൽനിന്നു ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുകയാണു നിരോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിടിയിലായ ഏഴു സേനാംഗങ്ങളും 2017ൽ ആണ് സെയിലർമാരായി ചേർന്നത്. 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ ഹണിട്രാപ്പിൽ ഇവർ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടു.



നിരവധി ഇന്ത്യൻ സൈനികർ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഹണിട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടതായി ജനുവരിയിൽ ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അനിക ചോപ്ര എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണു കെണിയൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയില്‍ മിലിറ്ററി നഴ്‌സിങ് കോര്‍പ്‌സിന്റെ സൈനിക ക്യാപ്റ്റന്‍ ആണെന്നാണ് അക്കൗണ്ടിൽ ചേർത്തിരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൈനികരെ വശീകരിക്കും. തുടർന്നു സംഭാഷണത്തിനിടയിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന സൈനിക പദ്ധതികള്‍ ചോർത്തുകയായിരുന്നു രീതിയെന്നാണു വിവരം.



