ഗുഡഗാവ്∙ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചംഗസംഘം ദളിത് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് അരിഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ഗുഡ്ഗാവിലെ ചക്രപുര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം.

പെണ്‍കുട്ടി വീടിനുള്ളില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അഞ്ചംഗ സംഘം അതിക്രമിച്ചു കയറി വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരനും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇതിനെ ചെറുത്തു. ഇതിനിടെയിലാണു രണ്ടു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൂക്കു മുറിച്ചത്.

ഗൗരവ് യാദവ്, ആകാശ് യാദവ്, സതീഷ് യാദവ്, മോനു യാദവ്, ലീലു യാദവ് എന്നിവരാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ചംഗ സംഘം പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുപതോളം പേര്‍ വീട് വളഞ്ഞ് അയല്‍ക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഗ്രാമത്തിലെ പ്രബലരായ ആളുകളാണ് ഇവരെന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. ആളുകളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേസ് പിന്‍വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ പതിവ്. കേസെടുത്ത് അക്രമികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Unable To Kidnap Girl, Group Of Men Chops Off Her Nose In Gurgaon