രാജ്യത്ത് അക്രമത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും സ്ഥാനമില്ല: യോഗി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രിയങ്ക

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ യുപി പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ അപലപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. പ്രതിഷേധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ പൊലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.



‘രാജ്യത്ത് ശത്രുതയ്ക്കും അക്രമത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകളെ യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് 31 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്റെ സുരക്ഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. 5,500 ലധികം പേർ അറസ്റ്റിലായതായി കേസുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു. പൊലീസും ഭരണകൂടവുമാണ് ഈ തെറ്റുകൾക്കു കാരണക്കാർ’– പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തു നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് യുപി ഗവർണർക്കു നിവേദനം നൽകി. ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേലിന് സമർപ്പിച്ച 14 പേജുള്ള നിവേദനത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അജയ് കുമാർ ലല്ലുവും ഒപ്പിട്ടു. പൊലീസിന്റെ പെരുമാറ്റം നിയമവിരുദ്ധവും നിയമവാഴ്ചയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും സത്യസന്ധരായ പൗരന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതുമാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ഇന്നലെ പൊലീസ് വഴിയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രിയങ്ക പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ സ്കൂട്ടറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ പോയപ്പോഴും പൊലീസ് തടഞ്ഞതിനാൽ നടന്നുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും അപ്പോൾ പൊലീസ് തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രിയങ്കയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം കള്ളമാണെന്നു പറഞ്ഞ് യുപി പൊലീസും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

