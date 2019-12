ആറ് തടങ്കൽപാളയങ്ങൾ, 970 തടവുകാർ; മോദിയെ നിശ്ശബ്ദനാക്കുന്ന സഭാരേഖ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു തടങ്കൽപാളയങ്ങൾ (ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ) ഇല്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അവകാശവാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് രേഖകളും പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ എംപിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നൽകിയ മറുപടികളിലാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാദമുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളത്. മൂന്നു വർഷത്തിലേറെയായി തടവിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണു പുറത്തായത്.

ലോക്സഭയിൽ അബ്ദുൽ ഖലേഖിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. അസമിലെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ) അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായ എത്ര വിദേശികൾ മൂന്നു വർഷത്തിലധികമായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെന്നു തെളിഞ്ഞ 181 പേരും (ഡിക്ലയേ‍ഡ് ഫോറിനേഴ്സ്– ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ) കുറ്റവാളികളായ 44 പേരും (അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരോ കുറ്റവാളികളോ ആയവർ– കൺവിക്ടഡ് ഫോറിനേഴ്സ്) മൂന്നു വർഷത്തിലേറെയായി തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഡിസംബർ 10ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് നൽകിയ മറുപടി.

2019ൽ മാത്രം 289 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തടങ്കലിലാക്കി. മൂന്നുവർഷത്തിലധികം പൂർത്തിയാക്കിയ 128 തടവുകാരെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചു മോചിപ്പിച്ചു. ഇതു തുടരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ആകെയുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരിൽ 290 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. 227 വിദേശികളെ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്കു നാടുകടത്തിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അന്നേ ദിവസം തന്നെ ദിവ്യേന്ദു അധികാരിക്കു നൽകിയ മറുപടിയിൽ, തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആറു മാസത്തിനിടെ ആത്മഹത്യകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് നൽകിയ മറുപടി.

ഡിസംബർ മൂന്നിന് ബദ്രുദ്ദീൻ അജ്മലിനു നൽകിയ മറുപടിയിൽ തടങ്കൽപാളയത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കണക്കുകളുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡിയാണ് ഉത്തരം നൽകിയത്. അസമിൽ ആറ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുണ്ട്. 646 പുരുഷന്മാരും 324 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 970 തടവുകാരാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളതെന്നും പറയുന്നു.

തടങ്കൽപാളയങ്ങളായ ഗോൾപരയിൽ 186 പുരുഷന്മാരും 15 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 201; കൊക്രാജറിൽ 9 പുരുഷന്മാരും 131 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 140; സിൽച്ചറിൽ 57 പുരുഷന്മാരും 14 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 71; ദിബ്രുഗഡിൽ 38 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 40; ജോഹത്തിൽ 132 പുരുഷന്മാരും 64 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 196; തേസ്പുരിൽ 224 പുരുഷന്മാരും 98 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 322 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്.

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള വെവ്വേറെ മുറികളാണു സെന്ററുകളിലുള്ളത്. തടവുകാരായ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി വിവരമില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നിയമ വിദഗ്ധരെയും കാണുന്നതിനു തടവുകാർക്കു വിലക്കുകളില്ലെന്നും കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

ഇതേ വിഷയത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖലേഖിന്റെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നവംബർ 19ന് മറുപടി നൽകിയതും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആണ്. അസമിനു പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യചോദ്യം. നിലവിൽ അസമിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. ആറു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 1043 പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി.

തടങ്കൽപാളയങ്ങളായ ഗോൾപരയിൽ 227 ബംഗ്ലദേശികളും 2 മ്യാൻമറുകാരും; കൊക്രാജറിൽ 156 ബംഗ്ലദേശികൾ, സിൽച്ചറിൽ 68 ബംഗ്ലദേശികളും 6 മ്യാൻമറുകാരും; ദിബ്രുഗഡിൽ 40 ബംഗ്ലദേശികൾ, ജോഹത്തിൽ 203 ബംഗ്ലദേശികൾ; തേസ്പുരിൽ 331 ബംഗ്ലദേശികളും 10 മ്യാൻമറുകാരും തടവിലാണ്. ആകെ ബംഗ്ലദേശികൾ 1025, മ്യാൻമറുകാർ 18 എന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഡൗട്ട്ഫുൾ വോട്ടർമാരെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയും താമസിപ്പിക്കാൻ എത്ര തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ അസമിലുണ്ട്, ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്, ഇവരിൽ ഒരു വർഷത്തിലേറെ തടവുകാലം പിന്നിട്ടവർ എത്ര തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡോ.ശശി തരൂർ ഉന്നയിച്ചത്. ജൂലൈ രണ്ടിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡിയാണു മറുപടി നൽകിയത്. വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കിയപ്പോൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടവരാണു ഡൗട്ട്ഫുൾ വോട്ടർമാർ അഥവാ ഡി വോട്ടർമാർ.

അസമിൽ ആറ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. 2019 ജൂൺ 25ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 1133 പേരാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കഴിയുന്നത്. ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട 769 പേരും മൂന്നു വർഷം പിന്നിട്ട 335 പേരുമുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകാറുണ്ട്. 1985 മുതൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 28 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അസമിലെ ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണൽ 63,959 പേരെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കർണാടകയിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യ തടങ്കൽ കേന്ദ്രം ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ അകലെ നെലമംഗലയിൽ പൂർത്തിയായി. 15 മുറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. ഇവിടെ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും പാർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപെടുന്ന വിദേശികളെ പാർപ്പിക്കാനാണിതെന്നുമാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത്.

English Summary: Central Govt replies in Parliament about Detention Centres in the background of CAA, NRC