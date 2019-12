മന്ത്രിസഭാ വികസനം: ആദിത്യ താക്കറെയും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കും

മുംബൈ∙ ശിവസേന എംഎൽഎയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനുമായ ആദിത്യ താക്കറെ ഇന്ന് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാറും ഇന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്‍ഞ ചെയ്യും . ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാടി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരുവരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ. നിയമസഭയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനാണ് ചടങ്ങ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ പൂർത്തിയായി.

രണ്ടു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. മുൻപ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മന്ത്രിസഭയിലും അജിത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ചവാൻ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ കൂടി ഇന്ന് മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകും. 36 മന്ത്രിമാർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.



നവംബർ 28 ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ഉദ്ധവ് താക്കറെ 32 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ധാരണപ്രകാരം ശിവസേനയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ 15 മന്ത്രിമാരും എൻസിപിക്കും കോൺഗ്രസിനും യഥാക്രമം 14, 12 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പുറമെ 3 പാർട്ടികളിൽ നിന്നുമായി 2 വീതം മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്.



English Summary : Aaditya Thackeray To Take Oath In Maharashtra Cabinet Expansion: Sources