കണ്ണൂരിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രാത്രി; ഒറ്റയ്ക്ക്‌ നടന്നപ്പോൾ ചോദ്യം: റേറ്റ് എത്രയാ?-വിഡിയോ

കണ്ണൂർ∙ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനു കീഴിൽ സ്ത്രീകൾ രാത്രി പിടിച്ചടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ അതേ രാത്രി. പൊലീസിന്റെ പട്രോളിങ് വാഹനങ്ങളും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നൽകിയ വിസിലുകളുടെ ശബ്ദവും മുഴങ്ങിയ അതേ രാത്രി. സംഘബലമില്ലാതെ റോഡിലൂടെ തനിച്ചു നടന്നു പോയ ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടായത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ.

ഇതോ നിർഭയ നഗരം? 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ വരുന്നോ എന്നു ചോദിച്ചും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാൻ നിർബന്ധിച്ചും കഴുകൻമാർ വട്ടമിട്ട ഈ നഗരങ്ങളിലാണോ അധികൃതരേ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരായി പുറത്തിറിങ്ങേണ്ടത്? ഇവിടെയാണോ അർധരാത്രി സ്ത്രീകളോടു സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ അധികൃതരേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്?

പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം പൊലീസ് കടന്നുപോയതിനു പിന്നാലെ കാറിലെത്തിയ യുവാക്കൾ ‘റേറ്റ്’ എത്രയെന്നു തിരക്കുന്നു.

ആളും വെളിച്ചവുമില്ലാത്ത ഊടുവഴിയിലല്ല, കുറ്റാക്കൂരിരുട്ടു നിറഞ്ഞ അടിപ്പാതയിലുമല്ല, കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു വെറും 100 മീറ്റർ അകലെ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജില്ലാ പൊലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും വെറും ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അധിക്ഷേപകരമായ 10 മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത്. കണ്ണൂർ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു ജനശതാബ്ധി എക്സ്പ്രസ് എത്തുന്ന സമയം റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കു വന്നപ്പോഴുണ്ടായ 10 മിനിറ്റ് അനുഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു

1. ക്ഷണം കാറിൽ കയറാൻ

നടന്നു വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഓൾട്ടോ കാറിൽ 2 പേർ. ഡ്രൈവർ: റേറ്റ് എത്രയാണ്?

പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ഓട്ടോയിലെത്തിയവർ എവിടെയാണ് കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ച് കയറാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഡ്രൈവറും പിന്നിലിരുന്നയാളും ഓട്ടോയുമായി കാൾടെക്സ് ജങ്ഷൻ വരെ പിന്തുടർന്നു.

എന്തു റേറ്റ്? എന്തു വേണം എന്നു ചോദിച്ചതോടെ കാർ മുന്നോട്ടു പോയി. രണ്ടു മിനിറ്റിനകം അതേകാർ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. അതേ ചോദ്യം. എത്ര വേണം? എത്ര വേണം? എന്താണു ചോദിച്ചത് എന്നു തിരിച്ചു ചോദിച്ചതോടെ കാർ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി

2. ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയവർ ചോദിച്ചത്

ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ: എവിടെപ്പോണം?

∙ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്

ഡ്രൈവർ: വരുന്നോ അവിടെ ആക്കാം

∙ വേണ്ട, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഒരാളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്.

ഡ്രൈവർ: സാരമില്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തു നിൽക്കാം, വണ്ടി എവിടെ വയ്ക്കണം എന്നു പറ?

∙ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചോളൂ

പുറകിലിരുന്ന യുവാവ്: കാത്തു നിൽക്കേണ്ട, വാ കയറി ഇരുന്നോ?

∙ വേണ്ട

ഡ്രൈവർ: ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവിടെ മുകളിൽ വച്ചു കാത്തു നിൽക്കാം.

പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ സമീപിച്ച വഴിപോക്കനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഓട്ടോയുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ.

തിരക്കൊഴിയുന്നതുവരെ കാത്തു നിൽക്കാനായി തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടു.

3. രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാന്യമായ വേഷം ധരിച്ച യുവാവെത്തി.

യുവാവ്: ഒരുപാട് പേർ വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്നു തീരുമാനിക്ക്.

∙ എന്താ, എന്താണു തീരുമാനിക്കേണ്ടത്?

യുവാവ്: എവിടെ പോണം, ആരുടെ കൂടെ പോണം?

∙ എനിക്കു പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണു പോകേണ്ടത്.

യുവാവ്: കാത്തു നിൽക്കണോ

∙ വേണ്ട

മറുപടി ഉറച്ചതായതോടെ യുവാവ് നടന്നു പോയി

4. വയോധികരായ 2 പേർ

എവിടെയാണു പോകേണ്ടത്?

∙ ഈ അടുത്ത സ്ഥലം വരെ

കാത്തുനിൽക്കണോ?

പഴയബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ.

∙ വേണ്ട

ഇതിനിടയിൽ പൊലീസിന്റെ പട്രോളിങ് വാഹനമെത്തി. എങ്ങോട്ടു പോണം എന്നു ചോദിച്ചു, എവിടെയും പോകേണ്ട, രാത്രി നടക്കാനിറങ്ങിയതാണെന്നു പറഞ്ഞു. ശരി, എന്നു പറഞ്ഞു വാഹനം പോയി.

അധികൃതരോട് ഒരുവാക്ക്

ഈ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരൊന്നും ഇന്നലെ രാത്രി പൊട്ടിമുളച്ചവരല്ല. കാലാകാലങ്ങളായി അവർ ഇവിടെയൊക്കെത്തന്നെയുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ 1000 നിർഭയ ദിനം കൊണ്ടാടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇവരെ പേടിച്ചു സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങില്ല.

English Summary: Startling Experience of Woman in Kannur City at Night