ഇറാഖിലും സിറിയയിലും അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം; 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബാഗ്ദാദ്/ ദമാസ്കസ്∙ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാഖിലും സിറിയയിലും അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം. ആക്രമണത്തില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അന്‍പതിലേറെ പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. മൂന്നുതവണയാണ് ഇറാഖില്‍ വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത്. സിറിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരുന്നു ആക്രമണം.

മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്ന് പെന്‍റഗണ്‍ പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എഫ്–15 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. വെള്ളിയാഴ്ച കിര്‍ക്കുക്കിലുണ്ടായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.



