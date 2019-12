ചരിത്രം സചിത്രം; 20 വർഷത്തിനിടെ ലോകം അടയാളപ്പെടുത്തിയ 20 സംഭവങ്ങൾ

ഇത് 20 കൊല്ലത്തിന്റെ സമഗ്ര കണക്കെടുപ്പല്ല, കാലത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ മാത്രം. ഓർക്കാനും തിരുത്താനും തിരിച്ചറിയാനും...

2001 സെപ്റ്റംബർ 11 : വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഭീകരാക്രമണം

യുഎസ് മാത്രമല്ല, ലോകമൊന്നാകെ നടുങ്ങിയ ദിവസം. 19 അൽ ഖായിദ ഭീകരർ നാലു യാത്രാവിമാനങ്ങൾ റാഞ്ചി. രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇരട്ട ടവറുകളിലേക്കും ഒരെണ്ണം യുഎസ് പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗണിലേക്കും ഇടിച്ചിറക്കി. നാലാമത്തെ വിമാനം പെൻസിൽവേനിയയിലെ പാടത്തു തകർന്നുവീണു. ഏകദേശം 3000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനു പിന്നാലെ യുഎസ് ഭീകരവിരുദ്ധനടപടികൾ ശക്തമാക്കി. അൽ ഖായിദ തലവൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബാട്ടാബാദിൽ 2011 മേയ് 2നു യുഎസ് കമാൻഡോ സംഘം വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽ ഖായിദയെക്കാൾ വലിയ ഭീകരശൃംഖലയായി പിന്നീട് ഐഎസ് രംഗത്തെത്തി– രാജ്യാതിർത്തികൾ വരെ മാറ്റിവരച്ചും സ്വന്തം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വരെ കെട്ടിപ്പടുത്തും. 2019 ഒക്ടോബർ 26ന് ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയെയും യുഎസ് വധിച്ചു.

2002 ഫെബ്രുവരി – ജൂൺ: ഗുജറാത്ത് കലാപം

കലാപത്തിനു മുന്നിൽ നിസ്സഹായനാകുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ മുഖമായി ഖുത്ബുദീൻ അൻസാരി. 2002 ഫെബ്രുവരി 27നു ഗോധ്രയിലുണ്ടായ സബർമതി എക്സ്പ്രസ് തീവയ്പിൽ 58 കർസേവകർ വെന്തുമരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് കലാപം. 1044 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ; രണ്ടായിരത്തോളമെന്ന് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. പതിനായിരങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു. ഖുത്ബുദീന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത് റോയിട്ടേഴ്സ് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ അർക്കോ ദത്ത.

2004 ഡിസംബർ 26: തീരം വിഴുങ്ങി രാക്ഷസത്തിര

ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ സുമാത്ര പ്രഭവകേന്ദ്രമായി ആഞ്ഞടിച്ച സൂനാമി കേരളതീരത്തെയും വിഴുങ്ങി. 14 രാജ്യങ്ങളിലായി 2.27 ലക്ഷം മരണം; കേരളത്തിൽ 171 പേർ. 6 ജില്ലകളിലെ നാലുലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി. കേരളതീരം വീണ്ടുമൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനിരയായത് 2017 നവംബർ അവസാനം ഓ‌ഖി ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ; അന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 52 പേർ മരിച്ചെന്നും 91 പേരെ

കാണാതായെന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്ക്.

2006 ഡിസംബർ 30: സദ്ദാമിനെ തൂക്കിലേറ്റി

ഇറാഖ് പ്രസിഡന്റ് (1979–2003) സദ്ദാം ഹുസൈനെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു 2003ൽ യുഎസ് നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യസേനയുടെ ഇറാഖ് ആക്രമണം. ഇറാഖിന്റെ കൈവശം കൂട്ടനശീകരണ ആയുധശേഖരമുണ്ടെന്നും (ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു) സദ്ദാം ഭീകരരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. 2003 മാർച്ച് 20നു യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇറാഖിന്റെ അടിയറവിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ സദ്ദാം ഡിസംബർ 13നു യുഎസ് പിടിയിലായി; 2006 ഡിസംബർ 30നു തൂക്കിലേറ്റി. കഴുത്തിൽ കുരുക്കിടുമ്പോൾ മുഖം മറയ്ക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞ് സദ്ദാം അവസാനനിമിഷം വരെ പോരാട്ടവീര്യം കാട്ടി.

2008 ഒക്ടോബർ 12: വിശുദ്ധ ഗണത്തിൽ അൽഫോൻസാമ്മ

അൽഫോൻസാമ്മ ഭാരത കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ആദ്യ വിശുദ്ധ. ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപാപ്പ, ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിനീ സഭാംഗമായ അൽഫോൻസാമ്മയെ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്കു പേരുവിളിച്ചു.

2008, 2013: ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ

2008 ഒക്ടോബറിൽ 22നു വിക്ഷേപിച്ച ‘ചന്ദ്രയാൻ 1’ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇസ്റോ ചന്ദ്രനിൽ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. 2013 നവംബർ 5നു വിക്ഷേപിച്ച ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ ദൗത്യം ‘മംഗൾയാനും’ വിജയം കണ്ടു. 2019 ജൂലൈ 22നു വിക്ഷേപിച്ച ‘ചന്ദ്രയാൻ 2’, ചന്ദ്രനിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

2008 നവംബർ 26: മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം

കടൽമാർഗമെത്തിയ 10 പാക്ക് ഭീകരർ മുംബൈയിൽ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 166 പേർ. സിഎസ്ടി, താജ് ഹോട്ടൽ, നരിമാൻ ഹൗസ്, ഒബറോയ് ട്രൈഡന്റ് ഹോട്ടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ആക്രമണം. 4 ദിവസത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 9 ഭീകരരെയും വധിച്ചു. അജ്മൽ കസബിനെ പിടികൂടി. 2012 നവംബർ 21നു തൂക്കിലേറ്റി. 2000- ’10 ഇന്ത്യയ്ക്കു ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇരയായതു മുംബൈ. 2001ലെ പാർലമെന്റ് ഭീകരാക്രമണം ഡൽഹിെയയും ഞെട്ടിച്ചു. ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പുർ, മാലെഗാവ്... നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക നീളുന്നു.

2009 മേയ് 19: പുലി പ്രഭാകരന്റെ അന്ത്യം

ശ്രീലങ്കയിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെ (1983 – 2009) നീണ്ട ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് 2009 മേയിൽ എൽടിടിഇയുടെ (തമിഴ്പുലികൾ) പതനത്തോടെ അവസാനം. എൽടിടിഇ സ്ഥാപകൻ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരനെ മേയ് 19നു ലങ്കൻ സേന പിടികൂടി വധിച്ചു. പുലികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അവസാനഘട്ട യുദ്ധത്തിൽ മാത്രം അരലക്ഷത്തിലേറെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നു യുഎൻ.

2009 ഫെബ്രുവരി 23: മലയാളി ഓസ്കർ

ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയായി റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. ‘സ്ലം ഡോഗ് മില്യണയറി’ലെ ശബ്ദമിശ്രണമാണു പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത്. സംഗീതത്തിനുള്ള ഓസ്കർ നേടിയത് എ.ആർ. റഹ്മാൻ.

2012 ഡിസംബർ 16: നോവായി നിർഭയ

രാജ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചു ന്യൂഡൽഹിയിലെ നിർഭയ സംഭവം. 2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രി സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബസിൽ കയറിയ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയെ ബസ് ജീവനക്കാരായ ആറംഗ സംഘം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു. ഡിസംബർ 29നു സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പെൺകുട്ടി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. പ്രതിഷേധവുമായി യുവത്വം തെരുവിലിറങ്ങി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഇന്ത്യയറിഞ്ഞു. സ്ത്രീസുരക്ഷയിലെ പാളിച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവിനും സംഭവം നിമിത്തമായി. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ ശിക്ഷ ശക്തമായി. ഇന്നുണ്ട് നിർഭയ നിധി മുതൽ നിർഭയ നടത്തം വരെ. എന്നിട്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു... വാളയാർ, ഉന്നാവ്...

2013 നവംബർ 16: വിട, സച്ചിൻ

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചതോടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനു വിരാമം. അവസാന മത്സരം ജന്മനാടായ മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ. 24 വർഷത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ബാറ്റ് റെക്കോർഡുകളുടെ പെരുമഴ തീർത്തു. 2011ലെ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയം ആ മഹത്തായ കരിയറിൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി.

2014 മേയ് 26 : മോദിയുടെ വരവ്

1984നു ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കു കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്ന ആദ്യ പാർട്ടിയായി ബിജെപി കേന്ദ്രഭരണത്തിൽ. പ്രധാനമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം തന്നെ മാറ്റിവരയ്ക്കപ്പെട്ടു. കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടിട്ടും 2019ൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തുടർച്ച.

2015 സെപ്റ്റംബർ 2 : തോരാക്കണ്ണീരായി ഐലാൻ കുർദി

ആഭ്യന്തര സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സിറിയയിൽനിന്നു പ്രാണരക്ഷാർഥം യൂറോപ്പിലേക്കു കുടിയേറാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ ഐലാൻ കുർദിയും കുടുംബവും. ഇവർ കയറിയ ബോട്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ മുങ്ങി. 2015 സെപ്റ്റംബർ 2നു കുർദിയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം തുർക്കി തീരത്തടിഞ്ഞു. ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് തുർക്കി ഫൊട്ടോഗ്രഫർ നിലൂഫർ ദെമിർ. ഭീകരവാദവും കലാപങ്ങളും ജനത്തോടു ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒറ്റച്ചിത്രം മതി.

2017 ജൂൺ 17 : കൊച്ചി മെട്രോ

കേരളത്തിൽ പുതിയ യാത്രാസംസ്കാരത്തിനു തുടക്കമിട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ ഓടിത്തുടങ്ങി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആലുവ മുതൽ എംജി റോഡിൽ മഹാരാജാസ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ട് വരെയായിരുന്നു സർവീസ്. നിലവിൽ ൈതക്കൂടം വരെ. പേട്ട വരെ മെട്രോ യാത്രയാണു 2020ന്റെ സ്വപ്നം.

2016 നവംബർ 8 : നോട്ട് നിരോധനം

500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഉപയോഗത്തിലുള്ള കറൻസിയിൽ കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും വൻതോതിലുണ്ടെന്നും ഇതു തിരിച്ചെത്താതിരിക്കുന്നതോടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമാകുമെന്നുമായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ 99 % നോട്ടും തിരിച്ചെത്തി. എടിഎമ്മുകളിൽ ജനം ക്യൂ നിന്നു. വ്യാപാര മാന്ദ്യവും ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ തളർച്ചയും ബാക്കിപത്രം. ഇതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതിപരിഷ്കാരമായി 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ചരക്ക്, സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും അതിലും നടത്തിപ്പിൽ പാളിച്ചയെന്നു വിമർശനം.

2018 ഓഗസ്റ്റ് : നാം അതിജീവിച്ച മഹാപ്രളയം

മഹത്തായ അതിജീവനത്തിന്റെ എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള സ്മരണകൾ തുടിക്കുന്ന ചിത്രം. 2018ലെ പ്രളയകാലത്ത് ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽനിന്നു പകർത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് മലയാളിയുടെ ഭീതിയും ആശങ്കയും അതിജീവന ത്വരയും. രോഗബാധിതനായ കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിലെടുത്ത് മുങ്ങാറായ പാലത്തിലൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടുന്നത് ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനാംഗം കനയ്യകുമാർ. മഹാപ്രളയത്തെ കേരളം അതിജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് – കൈകോർത്തും തോളോടുതോൾ ചേർന്നുനിന്നും.

2018 സെപ്റ്റംബർ 28 : ശബരിമല

സുപ്രീം കോടതിയുടെ യുവതീ പ്രവേശ വിധിയും തുടർന്നുള്ള പ്രകടനപരമ്പരകളും ശബരിമലയെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽതന്നെ വാർത്താശ്രദ്ധയിൽ നിർത്തി. ഒടുവിൽ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം, കേസ് വിശാലബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിൽ. ഈ മണ്ഡല കാലത്ത് ശബരിമല പൂർവാധികം തീർഥാടകത്തിരക്കിലും.

2018 ഫെബ്രുവരി 22 : അട്ടപ്പാടിയിലെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല

ദുഃഖത്താലും അപമാനഭാരത്താലും കേരളം തലകുനിച്ചു, മധുവിന്റെ കൊലപാതക വാർത്ത കേട്ട്. അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിനെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം മർദിച്ചുകൊന്നു. ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണ മനോഭാവം മലയാളി മനസ്സിലും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഉടുമുണ്ടുരിഞ്ഞു കൈകൾ ചേർത്തുകെട്ടപ്പെട്ട നിലയിലെ മധുവിന്റെ ചിത്രം കാലങ്ങളോളം നമ്മെ വേട്ടയാടും.

2019 മാർച്ച് 1: ബാലാക്കോട്ട്, അഭിനന്ദൻ

അതിർത്തി ലംഘിച്ച പാക്ക് എഫ് 16 വിമാനത്തെ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ ഹീറോയായി. ദൗത്യത്തിനിടെ 2019 ഫെബ്രുവരി 27നു പാക്ക് പിടിയിലായ അദ്ദേഹം മാർച്ച് ഒന്നിനു മോചിതനായി. ഫെബ്രുവരി 14നു പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 40 ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബാലാക്കോട്ടിലുള്ള ഭീകരതാവളങ്ങൾ തകർത്ത് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു. ഈ സംഘർഷാന്തരീക്ഷത്തിൽ, അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക്ക് വിമാനമാണ് അഭിനന്ദൻ തകർത്തത്.

2019 ഡിസംബർ : പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം

കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ലഭിച്ച ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയാനും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കാനും മോദി സർക്കാരിന് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നത്. എന്നാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ക്യാംപസുകൾ സമരത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളായി. അസം, ബംഗാൾ, യുപി തുടങ്ങി ഡൽഹിയിൽ വരെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് വന്നു. അസമിലും യുപിയിലും കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിലും പൊലീസ് വെടിവയ്പ്. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ.

