സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം: പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ‘2018 നേക്കാൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയാണ് കേരളം ഇത്തവണ ഒന്നാമതെത്തിയത്. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കൽ, ആരോഗ്യവും മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യവും, വ്യവസായം - നവീന ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ -അടിസ്ഥാനസൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. 16 വിഷയങ്ങളിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ നീതിആയോഗ് സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയിൽ പരിഗണിച്ചു’– മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

2018 നേക്കാൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയാണ് കേരളം ഇത്തവണ ഒന്നാമതെത്തിയത്. 2018 ൽ 69 പോയിന്റായിരുന്നു വികസന സൂചികയിൽ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 70 ആയി ഉയർന്നു. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കൽ, ആരോഗ്യവും മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യവും, വ്യവസായം - നവീന ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ -അടിസ്ഥാനസൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളമാണ് മുന്നിൽ. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ലിംഗ സമത്വം, വിശപ്പു രഹിത സംസ്ഥാനം,അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളം ആദ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടംനേടി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ടു വച്ച സുസ്ഥിരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. 16 വിഷയങ്ങളിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ നീതിആയോഗ് സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയിൽ പരിഗണിച്ചു.

English Summary: Chief Minister facebook post about Kerala ranking first in sustainable development