മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭ; കോൺഗ്രസിൽ അതൃപ്തി, രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ അതൃപ്തി. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെ, എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 34 ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു.



പാർട്ടി വിശ്വസ്തരെ അവഗണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാരായ ചവാൻ, നസീം ഖാൻ, പ്രീതി ഷിൻഡെ, സംഗ്രം തോപ്റ്റെ, അമിൻ പട്ടേൽ, റോഹിദാസ് പാട്ടീൽ എന്നിവർ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലും സന്ദർശിച്ചു. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ് ഒരു മാസം കഴി‍ഞ്ഞാണ് ഉദ്ദവ് താക്കറെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തിയത്. എൻ‌സി‌പി മേധാവി ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവൻ അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. അശോക് ചവാൻ, ദിലീപ് വാൽസ് പാട്ടീൽ, ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ, സുനിൽ ഛത്രപാൽ കേദാർ, കെ.സി പദ്‌വി എന്നിവരാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതജ്ഞ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. എന്നിരുന്നാലും, അവർക്ക് ഇതുവരെ പദവികൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പദവി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, ബീഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എൻ‌സി‌പി എം‌എൽ‌എ മജൽഗാവ് രാജിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ രാജിക്ക് മന്ത്രിസഭാ വികസനവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും എം‌എൽ‌എ വ്യക്തമാക്കി.

