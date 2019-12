5 വർഷം, 102 ലക്ഷം കോടി ചെലവിടും; ലക്ഷ്യം 5 ട്രില്യൻ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ: നിർമല

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ 102 ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. അടിസ്ഥാനസൗകര്യ രംഗത്ത് 100 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നു സ്വതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതായും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിർമല പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 70 പേരുമായി പ്രത്യേക സംഘം നാലു മാസം കൊണ്ടു ചർച്ച നടത്തി. 102 ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ കൂടെ മൂന്നു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികളും വൈകാതെ ഉൾപ്പെടുത്തും. പദ്ധതിത്തുകയുടെ 39 ശതമാനം വീതം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ബാക്കി 22 ശതമാനം സ്വകാര്യ മേഖലയും വഹിക്കും.



ഊർജം, റെയിൽവെ, ഗ്രാമീണ ജലസേചനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണു പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക. 25 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഊർ‌ജ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അധികമായി റോഡിന് 20 ലക്ഷം കോടിയും റെയിൽവേയ്ക്ക് 14 ലക്ഷം കോടിയും പദ്ധതികളുടെ രൂപത്തിൽ ഉടൻ ലഭിക്കും. സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ട അഞ്ച് ട്രില്യൻ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്കു എത്താൻ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



