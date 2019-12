ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ 10% സാമ്പത്തിക സംവരണം; കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് 10% ഉദ്യോഗ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.ശ്രീധരൻ നായർ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ നിയമവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർവീസിലും സംസ്ഥാനത്തിനു ഭൂരിപക്ഷം ഓഹരിയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 10% സംവരണം ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ സംവരണത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തവരും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 4 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്തവരുമായ എല്ലാവർക്കും സംവരണ ആനുകൂല്യമുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ 2.5 ഏക്കറിൽ അധികവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 75 സെന്റിലധികവും കോർപറേഷനിൽ 50 സെൻറിലധികവും ഭൂമിയുള്ളവർ സംവരണ പരിധിയിൽ വരില്ല.

മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്ത് 20 സെന്റിൽ അധികം വരുന്ന ഹൗസ് പ്ലോട്ട് ഉള്ളവരും കോർപറേഷൻ പ്രദേശത്ത് 15 സെന്റിലധികം വരുന്ന ഹൗസ് പ്ലോട്ട് ഉള്ളവരും സംവരണ പരിധിയിലില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും (ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളൊഴികെ) 10% സംവരണം നൽകണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കും.

സംവരണ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും. ഓരോ മൂന്നു വർഷം കൂടുമ്പോഴും പൊതുവിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യും. ഈ വിഭാഗത്തിനുള്ള സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പരിശോധനാ സെൽ ഉണ്ടാകും.

English Summary: Kerala cabinet approves 10 per cent quota for economically backward in general category