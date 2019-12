പുതുവത്സരാഘോഷം; മുംബൈയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

മുംബൈ ∙ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈ നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറു വരെയാണ് മുംബൈ ട്രാഫിക് പൊലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ദക്ഷിണ മുംബൈയിൽ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ദ പെർഫോമിങ് ആർട്സ് (എൻസിപിഎ), നരിമാൻ പോയിന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനോളി ചൗപാട്ടി ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡ് പൂർണമായി അടച്ചു.

എൻഎസ് റോഡിൽ നിന്ന് ചത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെർമിനസിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ചർച്ച്ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഹസാരിമാൽ റോഡ് വരെ വാഹനഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചു വിടും.

ബാന്ദ്രയിൽ മൗണ്ട് മേരി റോഡ്, കേയ്ൻ റോഡ്, സെന്റ് ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാന്ദ്രയിലും കൊളാബയിലും നിരവധി റോഡുകളിൽ പാർക്കിങ് നിരോധിത മേഖലയായി ട്രാഫിക് പൊലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

