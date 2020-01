കൊച്ചിയിൽ പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിനിടെ വിദേശ വനിതയ്ക്കു നേരെ അപമാന ശ്രമം

കൊച്ചി ∙ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ വിദേശവനിതയ്ക്കു നേരെ അപമാന ശ്രമം. പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിനു സമീപത്തുള്ള ലില്ലി സ്ട്രീറ്റിലാണ് സംഭവം. രാത്രിയിൽ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ച് മടങ്ങും വഴിയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവതി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരുപറ്റം യുവാക്കൾ ഉപദ്രവിച്ചതായി ഇവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവ് പറഞ്ഞതെന്നു തദ്ദേശവാസിയായ ഒരാൾ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചി സിഐ പറഞ്ഞു. പതിവുപോലെ ഏതാനും പെറ്റി കേസുകളല്ലാതെ ഗൗരവമായ പരാതികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലായിരുന്നു കൊച്ചി. പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകളെങ്കിലും ഇന്നലെ ഫോർട്ടുകൊച്ചിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഒത്തു കൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമുണ്ടായിരുന്നു. മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ആഘോഷത്തിനു തടസമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യും വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു പരിശോധനകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. ഈ അവസരം ചില ക്രിമിനലുകളെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാകാം എന്നാണു നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

ആൾത്തിരക്കിനിടയിലൂടെ അപകടകരമായി ബൈക്ക് ഓടിച്ച ചിലർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷം നടക്കുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നതു നിയന്ത്രിച്ചും സൗജന്യമായി പാർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കിയുമാണ് പൊലീസ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ എറണാകുളത്തു നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഫോർട്ട്കൊച്ചിയിലെത്താൻ വാഹനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ പുതുവർഷാഘോഷത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷകമായ പാപ്പാഞ്ഞിയെ വീടുകളിലും കവലകളിലുമെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തോപ്പുംപടി മുതൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരെയും ഇത്തരം ആഘോഷക്കാഴ്ചകളായിരുന്നു. വലിയ സൗണ്ട് ബോക്സിൽ ഒഴുകുന്ന സംഗീതത്തിനൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുന്ന നാട്ടുകാരും വിരുന്നു വന്നവരും ചേർന്നതോടെ ആഘോഷത്തിനു മാറ്റു കൂടി. ഡേവിഡ് ഹാളിന്റെ മുൻവശത്തൊരുക്കിയ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പാട്ടും നൃത്തവും കലാപരിപാടികളുമായി പുതുവർഷപ്പിറവിയെ കൊച്ചി ആഘോഷമാക്കി. തുറമുഖത്തെ കപ്പലുകളിൽ നിന്നുയർന്ന സൈറനു പിന്നാലെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി. പുതുവർഷം പിറന്നതോടെ പാപ്പാഞ്ഞിക്ക് കലക്ടർ എ.സുഹാസ് തീകൊളുത്തി.

English Summary: Foreigner assaulted in Kochi, during new year celebration