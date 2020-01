ചന്ദ്രയാൻ–3, ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നാല് ഇന്ത്യക്കാർ; അഭിമാനമാകാൻ ഇസ്റോ

ബെംഗളൂരു ∙ ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തേതായ ചന്ദ്രയാൻ–3ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം. ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ വിക്ഷേപണത്തിനു പദ്ധതി തയാറാക്കിയതായി ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.ശിവന്‍ അറിയിച്ചു. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ആളില്ലാപ്പതിപ്പ് 2020 അവസാനത്തോടെ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും ഇസ്റോ ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി മറികടക്കാനാണ് ഇസ്റോ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നാം പതിപ്പ് ഒരുക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ പതിച്ച ലാന്‍ഡറിനും റോവറിനും പകരക്കാരെ മാത്രമാണു ചന്ദ്രയാന്‍ മൂന്നില്‍ വിക്ഷേപിക്കുക. നിലവില്‍ ചന്ദ്രനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടിന്റെ ഓര്‍ബിറ്ററിനാണ് ചന്ദ്രയാന്‍ മൂന്നിന്റെ സിഗ്നലുകള്‍ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല.

മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനായുള്ള നാലു ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. റഷ്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം തുടരുകയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chandrayaan-3 on: Isro announces plans for another Moon mission