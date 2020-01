മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 19 മന്ത്രിമാർ‌ രാഷ്ട്രീയ പിൻമുറക്കാർ; മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ്

മുംബൈ∙ പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മന്ത്രിമാരിൽ 43 ൽ 19 പേരും രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവര്‍. 43 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ 36 നേതാക്കൾ ശിവസേന, കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി കക്ഷികളില്‍നിന്നാണ്. ഇവർ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത്.



ഉദ്ധവ് താക്കറെയുൾപ്പെടെ 43 മന്ത്രിമാരിൽ 19 പേരാണ് പരമ്പരാഗതമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളില്‍നിന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. കോൺഗ്രസാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. കോൺഗ്രസിന്റെ 12 മന്ത്രിമാരിൽ എട്ടു പേരാണ് രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നെത്തി മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരായ ബാലാസാഹേബ് തോറാട്ട്, അശോക് ചവാൻ, അമിത് ദേശ്മുഖ്, സതേജ് പാട്ടീൽ എന്നിവർ ഇവരിൽ ചിലർ മാത്രം.



എൻസിപിക്ക് 16 മന്ത്രിസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലഭിച്ചത്. എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ മരുമകൻ അജിത് പവാർ തിങ്കളാഴ്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. എൻസിപിയിൽ അതിഥി താത്കാരെ, ധനഞ്ജയ് മുണ്ഡെ, പ്രജാക്ത് താൻപുരെ തുടങ്ങി ആറ് മന്ത്രിമാർ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നാണ്. 15 മന്ത്രിമാരുള്ള ശിവസേനയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ ഏറ്റവും കുറവ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മകനുമുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ ശിവസേനയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള മന്ത്രിമാരാണ്.



മന്ത്രിസഭാ വികസനം പൂർത്തിയായതോടെ ഭരണമുന്നണിയിലെ മൂന്ന് പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾ പലരും അസ്വസ്ഥരാണെന്നാണു വിവരം. എൻസിപിയുടെ പ്രകാശ് സോളങ്കി രാജി വയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും അജിത് പവാർ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ എന്നിവർ ചേർന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ശിവസേന വക്താവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ സഹോദരൻ സുനിൽ റാവുത്തും പരാതി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ കാര്യം മാത്രമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ച് അശോക് ചവാൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇവിടെ കൂടുതല്‍ നേതാക്കളും കുറവ് മന്ത്രിമാരുമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Nearly Half Of Maharashtra Ministers Are Dynasts, Congress Tops List