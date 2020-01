പുതുവർഷത്തിൽ ഭീഷണിയുമായി കിം; ആണവ പദ്ധതി മുന്നോട്ട്, വരും പുതിയ ആയുധം

സോൾ∙ ആണവായുധ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ‍. ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു പുതിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കിം പറഞ്ഞു. ഉത്തരകൊറിയന്‍ ദേശീയ മാധ്യമമായ കെസിഎന്‍എ ആണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവ നിരായുധീകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍ അലസിപ്പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

ചര്‍ച്ചകള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കാന്‍ കിം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയപരിധിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചര്‍ച്ചകളോട് യുഎസ് പ്രതികരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആണവ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള യുഎസിന്റെ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസവും ഉത്തരകൊറിയയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. 2019 അവസാനിക്കും മുൻപ് ഇരുവിഭാഗവും അംഗീകരിക്കുന്ന ആണവ കരാറിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ ആവശ്യം. ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കു മേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു യുഎസ് തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കിമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു പ്രകോപനപരമായ നീക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണു നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

2017ൽ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്പാനു മുകളിലൂടെ രണ്ടു മിസൈൽ പറത്തിയാണ് കിം പ്രതികരിച്ചത്. യുഎസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഹവായി ദ്വീപ് വരെ എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപ് കിമ്മിനെ ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ചത്. സിംഗപ്പുരിലും വിയറ്റ്നാമിലും നടത്തിയ രണ്ടു ചർച്ചകളും പരാജയപ്പെട്ടു. സമ്പൂർണമായ ആണവ നിരായുധീകരണമാണ് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ‘സമാധാന’ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആണവോർജം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കിമ്മിന്റെ ആവശ്യം.

അതിനിടെ യുഎസാകട്ടെ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കു മേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ്. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി അടുത്തിടെ രണ്ട് മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഉത്തര കൊറിയ നടത്തിയത്. ഇതുവഴി ഉത്തര കൊറിയ ആണവായുധ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ. ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ പരീക്ഷണം വീണ്ടുമുണ്ടാകുമെന്നും നിരീക്ഷണമുണ്ട്. അതല്ല കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് വിക്ഷേപിക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

