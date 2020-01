കൊടും തണുപ്പും പൊലീസും പ്രശ്നമായില്ല; ദേശീയഗാനവുമായി രാത്രിയിലും പ്രതിഷേധം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമനത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളിലേക്കാണു ഡൽഹിയിലെ പുതുവത്സരം കണ്ണു തുറന്നത്. ജാമിയ മില്ലിയയ്ക്കു മുന്നിലും തൊട്ടടുത്ത ഷഹീൻ ബാഗിലും പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുന്ന സമരത്തിൽ ഇന്നലെ കൂടുതലാളുകളെത്തി. ഇന്ത്യാഗേറ്റിലും സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസ് കടുത്ത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരം തുടർച്ചയായ 19–ാം ദിവസത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അമ്മമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണു കടുത്ത തണുപ്പിനെ അവഗണിച്ചു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ രാവെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമരം നടത്തുന്നത്. പുതുവത്സരപ്പുലരിയിൽ ഇവർക്കൊപ്പം സമരത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ എത്തി. സമരം ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടു കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

2019 അവസാന രാത്രിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശി. പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി. ‘ആസാദി, ആസാദി’ എന്ന് ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു. 12 മണിയടിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചു. പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറിയ അവർ ‘ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്’ മുഴക്കിയാണ് വിടവാങ്ങിയത്. ‘എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയില്ല. ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ, അവരുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ഇത് എന്റെ മാത്രം പോരാട്ടമല്ല. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും’– പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വീട്ടമ്മ സൈമ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടു ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലും പ്രതിഷേധം നടന്നു. പിസിസി അധ്യക്ഷൻ സുഭാഷ് ചോപ്ര, ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി നേതാവ് പി.സി.ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. പ്രതിഷേധക്കാരോടു പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതുണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യാഗേറ്റിൽ രാത്രി 12നു പ്രതിഷേധം നടത്താനുള്ള ആഹ്വാനത്തിനു പിന്നാലെ പരിസരത്തേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകൾ പലതും അടച്ചു. കൂടുതൽ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി.

പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു പൊലീസ്. പൗരത്വ ഭേഗദതി നിയമവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. കനത്ത ശൈത്യത്തിനിടയിലും സമരം നടത്തുന്നവർക്കു പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽപ്പേരെത്തുന്നതും പൊലീസിനും സർക്കാരിനും തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്.

