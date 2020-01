ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിലെ നൗഷേര മേഖലയിലാണു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടയിലാണ് വെടിവയ്പ്. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary : 2 Army Soldiers Killed During Cordon And Search Op In J&K