പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം; കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ ∙ പൗരത്വ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയം പാസാക്കിയ കേരള നിയമസഭയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലും നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ തയാറാകണമെന്നു സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമസഭകളും ഈ മാതൃക പിന്തുടരണം. പൗരത്വ നിയമം, പൗര റജിസ്റ്റർ, ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ അണ്ണാഡിഎംകെ തയാറാകണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‌പൗരത്വത്തിൽ ഭിന്നിച്ച് എൻഡിഎ ഘടകം

പൗര നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട് എൻഡിഎയിലെ അഭിപ്രായഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തു വന്നു. ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) തമിഴ്നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കരുതെന്നും ഇതു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും എൻഡിഎ സഖ്യ കക്ഷിയായ പിഎംകെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) സംബന്ധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക നീക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചു പിഎംകെ രാജ്യസഭയിൽ വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ, പൗര റജിസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അണ്ണാഡിഎംകെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം നേതാവും മുൻ എംപിയുമായ അൻവർ രാജ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു കത്തെഴുതി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായി മൽസരിച്ച പിഎംകെയ്ക്കു സീറ്റൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് പാർട്ടി യുവജന വിഭാഗം നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അൻപുമണി രാംദാസ് രാജ്യസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യസഭയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച് അൻപുമണി വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമാകെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പിഎംകെയുടെ പുതിയ നിലപാട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻഡിഎ ഘടക കക്ഷി പൗര നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവരുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

തമിഴ്നാട് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഭൗമാതിർത്തി പങ്കിടുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനു സാധ്യതയില്ലെന്നും പിഎംകെ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ് വംശജർക്കു ഇരട്ട പൗരത്വം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും പിഎംകെ ഉന്നയിച്ചു.

കോലം വരയ്ക്കൽ പ്രതിഷേധം

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തു കോലം വരയ്ക്കൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. വിസികെ നേതാവ് തിരുമാളവൻ വീടിനു മുന്നിൽ കോലമെഴുതി. ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകർ നേതാവിനു പിന്തുണയുമായെത്തി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമാണു കോലം വരയ്ക്കലെന്നു തിരുമാവളവൻ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനമായ സത്യമൂർത്തി ഭവനു മുന്നിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോലമിട്ടു പ്രതിഷേധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസന്റ് നഗറിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോലംവരച്ചു പ്രതിഷേധിച്ച ഏഴുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോലം വരച്ചു പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ മധുരയിലും ചെന്നൈയിലും കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ റാലികളും നടന്നു. മധുരയിൽ സംയുക്ത മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ റാലിക്കു പിന്തുണയുമായെത്തി. ചെന്നൈ ആലന്തൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ നൂറു കണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്തു. നവാസ് ഗനി എംപി, മനിതനേയ ജനനായകകക്ഷി നേതാവ് ജവാഹിറുള്ള തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

