ഹാപ്പിയല്ലെന്ന് ഹോങ്കോങ്ങുകാർ; പുതുവർഷ പ്രക്ഷോഭക്കാരെ അടിച്ചമർത്തി സർക്കാർ

ഹോങ്കോങ് ∙ പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു വരുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസ് അതിക്രമം. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നിരവധി തവണ കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗം നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു പ്രക്ഷോഭകരിൽ ചിലർ പൊലീസിനു നേരെ പെട്രോള്‍ ബോംബ് എറിഞ്ഞു. വാൻചായ് ബാർ ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലർ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിന്റെ എടിഎം യന്ത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

പൊലീസിന്റെ ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗത്തിനു പിന്നാലെ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരാണ് പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞത്. കുടകൾ തുറന്നുപിടിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി. സംഭാവന ശേഖരിക്കുന്നതിനു പ്രതിഷേധക്കാർ തുടങ്ങിയ എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അധികൃതർ മരവിപ്പിച്ചതായി സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ബാങ്ക് ഇതു നിഷേധിച്ചു. യുവാക്കളും വയോധികരുമുൾപ്പെടെ കറുത്ത വസ്ത്രവും മുഖം മുടിയും ധരിച്ചാണ് പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ നഗരത്തിലിറങ്ങിയത്.

‘സ്വാതന്ത്ര്യം സൗജന്യമല്ല, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങൾ ഹാപ്പിയല്ലാത്തതിനാൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയാനില്ല’ തുടങ്ങിയവ എഴുതിയ ബോർഡുകളുമായാണു ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്ഷങ്ങളെ അണിനിരത്തി മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച സിവിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു പുതുവർഷ ദിനത്തിലും പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. പുതുവർഷത്തിനു മുന്‍പ് തന്നെ സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി സിവിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് നേതാവ് ജിമ്മി ഷാം ആരോപിച്ചു.

ഹോങ്കോങ്ങിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാർ

‘ഹോങ്കോങ്ങിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക, ഞങ്ങളുടെ വിപ്ലവം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണു വിക്ടോറിയ ഹാർബറിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേറ്റത്. തുടർന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ചിലേക്കു കടന്നത്. പിന്നാലെ പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകം, റബർ ബുള്ളറ്റ്, ജലപീരങ്കി എന്നിവ പ്രയോഗിച്ചു. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ് അറിയിച്ചു.

