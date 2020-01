മോദി സർക്കാരിന്റെ 10 നുണകൾ; കൈപുസ്തകവുമായി സിപിഎം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ), പൗരത്വ പട്ടിക (എൻആർസി), ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റര്‍ (എൻപിആർ) എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന കൈപുസ്തകവുമായി സിപിഎം. മോദി സർക്കാരിന്റെ 10 നുണകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണു പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയത്.

നുണകൾ പറയുമ്പോൾ വലിയ നുണകൾ തന്നെ പറയണമെന്നും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന നുണകൾ സത്യമായി തീരുമെന്ന നാസി പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പിന്തുടരുന്നതെന്നു പുസ്തകം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

പാർലമെന്റിലും പുറത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ മറ്റുനേതാക്കളും നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും മറുപടിയുമാണു പുസ്തകത്തിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻആർസി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഡൽഹി രാം ലീലാ മൈതാനിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം, പൗരത്വ നിയമം, എന്‍ആര്‍സി, എന്‍പിആര്‍ ഇവ തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്നതടക്കമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.

ഒപ്പം ബിജെപി നേതാക്കൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻപ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളും പ്രസ്താവനകളും ട്വീറ്റുകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള മറുപടിയുമുണ്ട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, പൗരത്വ പട്ടിക, ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അജൻഡയാണു നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സിപിഎം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദു–മുസ്‌ലിം എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരെ വിഭജിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാനും ദുർബലപ്പെടുത്താനുമാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി പറയുന്നു.

English Summary: Ten Big Lies of the Modi Govt, CPI comes out with booklet on CAA, NRC, and NPR