സൈന്യം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം: ആദ്യ സിഡിഎസ് റാവത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയായി (ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്) ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റു. ൈസന്യം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്നു കഴിയുന്നത്ര അകന്നു നില്‍ക്കണമെന്ന് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ഓരോ സമയത്തെ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തലാണ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയുടെ ദൗത്യം. മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും തുല്യപരിഗണന നല്‍കും, നിഷ്പക്ഷ സമീപനമായിരിക്കും. ഒരു ടീമെന്ന നിലയില്‍ യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മരിച്ച ധീരസൈനികര്‍ക്ക് ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തില്‍ പുഷ്പചക്രം അര്‍പ്പിച്ച് ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് ആദരാജ്ഞലി അര്‍പ്പിച്ചു. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ മേധാവികളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ജനറല്‍ റാവത്തിനു ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നല്‍കി. രാഷ്ട്രപതിക്കു കീഴിൽ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ ഏകോപനച്ചുമതലയാണ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവിക്ക്.



സേനാ മേധാവിമാരുടേതിനു തുല്യമായ 4 നക്ഷത്ര റാങ്കിൽ 3 വർഷമായിരിക്കും സേവനകാലം. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മിലിട്ടറി ഉപദേഷ്ടാവും സൈനികകാര്യ വകുപ്പിന്റെ തലവനും ഇനി ബിപിൻ റാവത്തായിരിക്കും. കരസേന മേധാവി സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഇന്നലെയാണ് റാവത്ത് വിരമിച്ചത്.

