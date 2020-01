ആലങ്ങാട് സംഘം നാളെ പുറപ്പെടും; പേട്ടതുള്ളൽ 12ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം

ശബരിമല ∙ എരുമേലി പേട്ടതുള്ളലിനും സന്നിധാനത്തെ മകരവിളക്ക് ചടങ്ങുകൾക്കുമായി ആലങ്ങാട് സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടും. രാവിലെ 6.30ന് ആലുവ ഗണപതി ധർമശാസ്ത ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു രഥയാത്രയായി പുറപ്പെടും. വൈകിട്ട് 6.30ന് തലക്കോട്ടുപറമ്പ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യും. നാലിന് മഞ്ഞപ്ര ആമക്കുന്ന് ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി പെരുമ്പാവൂർ ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങും. 5ന് പിഷാരിക്കൽ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങുന്ന രഥയാത്ര കീഴില്ലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യും.

6ന് കമ്രത അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി മൂവാറ്റുപുഴ വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങും. 7ന് പുതുവള്ളിക്കുടി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങും. 8ന് ഒലിയപ്പുറം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി രാമപുരം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങും. 9ന് രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി ഇളംകുളം ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ തങ്ങും. 10ന് പനമറ്റം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി വൈകിട്ട് എരുമേലിയിൽ എത്തും. 11ന് എരുമേലിയിൽ പാനകപൂജ നടത്തി പേട്ട തുള്ളലിനായി ഒരുങ്ങും.



12ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ആലങ്ങാട് സംഘത്തിന്റെ പേട്ടതുള്ളൽ. അതിനുശേഷം അന്നു തന്നെ കാനനയാത്ര തുടങ്ങും. കരിമല വഴിയാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് നീങ്ങുക. 13ന് അഴുതയിൽ ആഴിപൂജ. 14ന് പമ്പയിൽ പമ്പാവിളക്കും സദ്യയും നടത്തിയാണു മലകയറുക. സംഘത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തെ ചടങ്ങുകൾ 16ന് മാളികപ്പുറം മണിമണ്ഡപത്തിനു മുൻപിൽ ശീവേലി എഴുന്നള്ളത്തോടെ തുടങ്ങും. 17ന് നെയ്യഭിഷേകവും പന്തിരുനാഴി നിവേദ്യ സമർപ്പണവും നടക്കും. 19ന് മാളികപ്പുറത്തെ നിവേദ്യ സമർപ്പണം. 20ന് ഗുരുതിയിൽ പങ്കെടുക്കും. 21ന് രാവിലെ ഉപചാരം ചൊല്ലി മലയിറങ്ങും.



English Summary: Alangad Petta Sangam will start possession to Sabarimala on Friday