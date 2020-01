തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഫാക്ടറി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ തകർന്നു; നിരവധിപ്പേർ കുടുങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലെ പീരാഗർഹിയിൽ ഇന്നു പുലർച്ചെ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതോടുകൂടി കെട്ടിടം തകർന്നു നിരവധിപ്പേർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അഗ്നിരക്ഷസേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണു കുടുങ്ങിയത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

35 അഗ്നിരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. പുലർച്ചെ 4.30നാണു വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും ഉടൻതന്നെ ഏഴ് അഗ്നിരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നുവെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Several Trapped After Burning Factory Collapses In Delhi