കെട്ടിവച്ചത് 63 കോടി, രക്ഷപ്പെട്ടത് പെട്ടിയിൽ; ജപ്പാനിൽനിന്ന് ഖോസൻ കടന്നത് ഇങ്ങനെ

പാരിസ്∙ കാർ കമ്പനിയായ നിസാന്റെ മുൻ തലവൻ കാർലോസ് ഖോസൻ ജപ്പാനിൽനിന്നു ലബനനിലേക്കു കടന്നത് അതിസാഹസികമായി. കോർപറേറ്റ് അഴിമതിയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായി 100 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന ഖോസൻ കേസിന്റെ വിചാരണ കാത്ത് വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നെങ്കിലും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

പക്ഷേ സംഗീതോപകരണം സൂക്ഷിക്കുന്ന തരം തടിപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്ന് സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യം തുർക്കിയിലും പിന്നെ ബെയ്റൂട്ടിലുമെത്തി. ഖോസന് ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ, ലബനൻ പാസ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ജപ്പാൻ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിവരം.

എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലബനനിൽ കയറിയതെന്ന് ഖോസന്റെ വക്താവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് പത്രത്തോടു പറഞ്ഞു. ജപ്പാനിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ടും ലബനീസ് ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യത്തു പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ലബനൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ ഡയറക്ടർ ഘാദി ഖൗറി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കാർലോസ് ഖോസൻ

ബെയ്റൂട്ടിൽ രാജകീയ വരവേൽപ്പാണു ഖോസനു ലഭിച്ചത്. ലബനൻ പ്രസിഡന്റിനെ സന്ദർശിച്ചു. ഡിസംബർ 30ന് പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ നാലിനാണ് ഖോസൻ ലബനനിലെത്തിയത്. നഗരത്തിലാകെ ഖോസനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു വൻ ബിൽബോർഡുകൾ നിരന്നു. ലബനന് ജപ്പാനുമായി കുറ്റവാളികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള കരാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. ഭാര്യ കരോൾ നഹാസ് ബെയ്റൂട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു.

63 കോടി കെട്ടിവച്ച് ജാമ്യം

63 കോടി രൂപയാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാൻ ഏപ്രിലിൽ ഖോസന് കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നത്. വീടിനുപുറത്ത് ഖോസനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ വച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, വിദേശത്തുപോകുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജപ്പാനിലെ നിയമസംവിധാനത്തെയും ഭരണകൂടത്തെയും സ്വന്തം അഭിഭാഷക സംഘത്തെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കി നാണംകെടുത്തിയാണ് ഖോസൻ രാജ്യം വിട്ടത്.

അതേസമയം, രക്ഷപ്പെടലിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അന്ധാളിച്ചുപോയെന്നും അഭിഭാഷകനായ ജൂനികിറോ ഹിറോനക മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്നു ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’ – ഹിറോനക ചോദിച്ചു.

രക്ഷപ്പെട്ടത് പെട്ടിയിൽ?

ടോക്കിയോയിലെ വസതിയിൽനിന്ന് ഖോസൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സംഗീതോപകരണത്തിന്റെ വലിയ പെട്ടിയിലാണെന്ന് ലബനീസ് ടിവി ചാനലായ എംടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംഗീത സംഘം ഖോസന്റെ വീട്ടിൽ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഉപകരണം വയ്ക്കുന്ന വലിയ പെട്ടിയിൽ ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണു സംശയം. ഈ പെട്ടി പെട്ടെന്നുതന്നെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വകാര്യ ജെറ്റിലാണ് ഖോസൻ ലെബനനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ പെട്ടിയിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന വാർത്ത ഭാര്യ കരോൾ നിഷേധിച്ചു.

കാർലോസ് ഖോസൻ

മാസങ്ങൾ നീണ്ട ആലോചനകൾക്കുശേഷം വ്യക്തമായ പദ്ധതി തയാറാക്കിയാണ് ഖോസൻ കടന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നിരവധി സംഘാംഗങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ജപ്പാനിലെ ഒസാക വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നാണ് സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ ഖോസൻ കടന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ പൈലറ്റിനുപോലും ഖോസൻ വിമാനത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം.

രക്ഷപ്പെടൽ പദ്ധതിക്കുപിന്നിൽ ഭാര്യ കരോൾ ആയിരുന്നുവെന്നും വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഖോസന്റെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കരോളുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധം പാടില്ല. എന്നാൽ ഇതു ലംഘിച്ച് ഡിസംബർ 24ന് ഇരുവരും ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഇതാണ് രക്ഷപ്പെടൽ പദ്ധതിക്കു പിന്നിൽ കരോൾ ആണെന്നു സംശയിക്കാൻ കാരണം.

ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത് നിർമാണത്തൊഴിലാളിയുടെ വേഷത്തിൽ

നേരത്തേയും വേഷം മാറിയുള്ള ഖോസന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ജാമ്യം ലഭിച്ച് ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായി നിർമാണത്തൊഴിലാളിയുടെ വേഷമാണ് ഖോസൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങൾ പരിഹസിച്ചതിനത്തുടർന്ന് അഭിഭാഷകൻ മാപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലബനൻ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം

ഖോസൻ വളർന്നത് ലബനനിലാണ്. അവിടെ വസ്തുവകകളുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഖോസന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാംപിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലബനന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രക്ഷപ്പെടലെന്ന് ടോക്കിയോയുടെ മുൻ ഗവർണർ ആരോചിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദം ലബനീസ് സർക്കാർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

