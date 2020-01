ഹരിയാന പെൺകുട്ടികൾ നേപ്പാളികളെപ്പോലെ; പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിച്ചു

അംബാല (ഹരിയാന)∙ കാണാൻ‌ നേപ്പാൾ സ്വദേശികളെപ്പോലെയാണെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സഹോദരികളായ രണ്ടുപേർക്ക് പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിച്ചതായി പരാതി. ഹരിയാനയിലെ ചണ്ഡിഗഢിലെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലായിരുന്നു സംഭവം. സംസ്ഥാന മന്ത്രി അനിൽ വിജിനു മുൻപിൽ വിഷയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടിയുണ്ടായതിനുശേഷം പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും പെൺകുട്ടികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു. ഭഗത് ബഹദൂറിന്റെ മക്കളായ സന്തോഷിനും ഹെന്നയ്ക്കുമാണ് ഈ ദുരനുഭവം.

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ഇവരോടു പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ അപേക്ഷകളിൽ ‘നേപ്പാളിൽനിന്നുള്ളവരെന്നു സംശയിക്കുന്നു’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അംബാല ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അശോക് ശർമ അറിയിച്ചു. വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടനെ ഇടപെട്ടു. ഇരുവരെയും പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കി. പാസ്പോർട്ട് ഉടൻതന്നെ ഇരുവരുടെയും കൈവശം എത്തും. വിഷയത്തിൽ ഉടൻതന്നെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അശോക് ശർമ വ്യക്തമാക്കി.

