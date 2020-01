ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ∙ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ജനിച്ചത് 392,078 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനനം ഇന്ത്യയിൽ. 67, 385 കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു. യുനിസെഫാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. 46,299 ജനനങ്ങളുമായി ചൈനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. നൈജീരിയ – 26,039, പാക്കിസ്ഥാൻ – 16,787, ഇന്തൊനീഷ്യ –13,020, യുഎസ് – 10,452, കോംഗോ – 10,247, എത്യോപ്യ – 8,493 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്ക്. ഫിജിയിലാണ് 2020 ലെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. അവസാനത്തെ കുഞ്ഞ് യുഎസിലും.



‘പുതിയ വർഷത്തിന്റെയും പുതിയ ദശകത്തിന്റെയും തുടക്കം നമ്മുടെയും നമുക്കു പിന്നാലെ വരുന്നവരുടെയും ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്’– യുനിസെഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഹെൻറിയേറ്റ ഫോറെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും യുനിസെഫ് പുതുവർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണവും കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് യുനിസെഫ് പറയുന്നു. 2018 ൽ, 25 ദശലക്ഷം നവജാത ശിശുക്കൾ ആദ്യ മാസത്തിൽതന്നെ മരിച്ചു. ഓരോ വർഷവും 25 ദശലക്ഷത്തിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാപിള്ളയായി ജനിക്കുന്നു.

യുഎന്നിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2019 നും 2050 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 273 ദശലക്ഷം ജനനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നൈജീരിയയിൽ 200 ദശലക്ഷവും. 2050 ഓടെ ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ 23 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. ചൈനയിൽ 1.43 ബില്യനും ഇന്ത്യയിൽ 1.37 ബില്യനും ജനങ്ങളുണ്ട്. 2019 ലെ ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ 19 ഉം 18 ഉം വീതം ശതമാനം.

ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ജനസംഖ്യ 1.5 ബില്യൻ ആകും. 1.1 ബില്യനുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു താഴെയാവും ചൈനയുടെ സ്ഥാനം. തൊട്ടുപിന്നിൽ നൈജീരിയ (733), യുഎസ് (434 ), പാക്കിസ്ഥാൻ (403) എന്നിവയും.

English Summary: India sets record for highest number of babies born on New Year's day