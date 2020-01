രാഹുലിന്റെ കത്ത് പഴയത്‌, മുഖ്യമന്ത്രി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു: വേണുഗോപാൽ

തൃശൂർ∙ കേരളസഭയെ പ്രശംസിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധി സാമാന്യ മര്യാദയുടെ പേരിൽ അയച്ചൊരു കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

കേരളസഭയിലേക്ക് എംപിമാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് എല്ലാ എംപിമാർക്കും അയച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ചിരുന്നു. അതിന് മറുപടി നൽകുക മാത്രമാണ് രാഹുൽ ചെയ്തത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ചേരുകയും നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പകരം രാഹുലിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണു മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുപോലും ഇടതുപക്ഷത്തോട് രാഹുൽ പുലർത്തിയ മര്യാദ കേരളത്തിനറിയാമെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.



പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ച ലോക കേരളസഭയെ പ്രശംസിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്. കേരളസഭയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ യുഡിഎഫ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ 351 പ്രതിനിധികളാണുള്ളത്. 21 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 28 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു ആദ്യസമ്മേളനത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്.



