കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് പുതുവർഷ സമ്മാനം; ബുധനാഴ്ച യാത്ര ചെയ്തത് 1,25,131 പേർ

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ദിവസവരുമാനം നൽകി യാത്രക്കാരുടെ പുതുവർഷ സമ്മാനം. പണം നൽകി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മെട്രോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ്. 1,25,131 പേരാണ് ഇന്നലെ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലാം ഓണദിവസം 1,57,000 പേർ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലും അത് സൗജന്യ യാത്രയായിരുന്നു. ഇന്നലെ പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചതും റാലിക്കായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതുമാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കിയത്.

ഒരു ദിവസം മൂന്നു ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കു വച്ച് ശരാശരി 60000 പേരാണ് പ്രതിദിനം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ 1,65,99,020 ആളുകളാണ് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. 2018ൽ ഇത് 1,24,95,884 ആയിരുന്നു.

ഈ വർഷം 32 ശതമാനം യാത്രക്കാരുടെ വർധനവാണ് മെട്രോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2019 സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് വരെ 88,83,184 യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ തൈക്കൂടം വരെ സർവീസ് നീട്ടിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാലു മാസം കൊണ്ട് 77,14,836 പേർ യാത്ര ചെയ്തു. തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും രാത്രി സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതും മെട്രോയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



പുതുവർഷത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് കെഎംആർഎൽ എംഡി അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ പറയുന്നു. തൈക്കൂടത്തു നിന്ന് പേട്ടവരെയുള്ള സർവീസ് ഈ വർഷം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്തെ ആദ്യ വാട്ടർ മെട്രോ നവംബറിൽ തുടങ്ങാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്.



English Summary: New year gift for Kochi metro, crosses one lakh mark