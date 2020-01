തുമകുരു (കർണാടക) ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പിനെ വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണു മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തെ കർണാടക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ സിദ്ധഗംഗ മഠത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.



‘കോൺഗ്രസും വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ പാർലമെന്റിനെതിരെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അവർ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്’– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അഭയാർഥി വിരുദ്ധരാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ചത്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവിടെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. പീഡനത്തിനിരയായവർ അഭയാർഥികളായി ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാൻ നിർബന്ധിതരായി. എന്നാൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പകരം അവർ ഈ അഭയാർഥികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർ, പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടണം’– മോദി വ്യക്തമാക്കി.

21–ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ ഊർജവും ഊർജസ്വലതയും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ ദശകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷമായിരുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. എന്നാൽ ഈ ദശകം ആരംഭിച്ചത് പ്രതീക്ഷകളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: PM Modi slams Congress for spreading hate over CAA, accuses it of being mum on Pakistan’s atrocities