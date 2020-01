ആകാശത്ത് പൊലിഞ്ഞത് 257 മനുഷ്യർ; അപകടം ഒളിപ്പിച്ച് യാത്രാവിമാനങ്ങൾ

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ∙ കഴിഞ്ഞവർഷം എട്ടു വലിയ വിമാനാപകടങ്ങളിലായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് 257 മനുഷ്യജീവനുകൾ. ഏവിയേഷൻ കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ടു70 ആണു 2019ലെ വിമാന അപകടങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വലിയ യാത്രാവിമാനങ്ങളെ മാത്രമെ സ്ഥാപനം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചെറുവിമാനങ്ങൾ, സേനാവിമാനങ്ങൾ, ചരക്കു വിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്ടറുകൾ എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള കണക്കാണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2018നെ അപേക്ഷിച്ച് വിമാനാപകടത്തിലും മരണത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ടായെന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്. 2018ൽ 13 അപകടങ്ങളിലായി 534 പേരാണു മരിച്ചത്. 2019ൽ എട്ട് അപകടങ്ങളിലായി മരിച്ചവർ 257 പേരാണ്. കസഖ്സ്ഥാനിൽ ടേക്ക് ഓഫിനിടെ ഉണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ 12 പേർ മരിച്ചതാണു കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ അവസാന അപകടം. ഇത്യോപ്യൻ എയർലൈനായ ബോയിങ് 737 മാക്സ് തകർന്നുവീണ് 157 പേർ മരിച്ചതാണു 2019ലെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ അപകടം.



ഒരു ദശലക്ഷം വിമാനത്തിന് 0.30 എന്ന തോതിലായിരുന്നു 2018ലെ അപകട നിരക്ക്. ഇതു 2019ൽ 0.18 എന്ന നിരക്കിലേക്കു താഴ്‍ന്നു. അതായത് ഓരോ 5.58 ദശലക്ഷം വിമാനസർവീസുകൾ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു അപകടം വീതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017ൽ രണ്ട് അപകടങ്ങളിലായി 13 മരണം മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മികച്ച രൂപകൽപനയും നിർമാണവിദ്യയും ഉള്ള വിമാനങ്ങൾക്കേ സർവീസിന് അനുമതി നൽകാവൂയെന്നും നല്ല പരിശീലനം കിട്ടിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു.



English Summary: Global air crash deaths fall by more than half in 2019