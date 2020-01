‘കേന്ദ്രത്തിന് ചിറ്റമ്മ നയം’; ടാബ്ലോ ഒഴിവാക്കലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബംഗാള്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ റിപ്പബ്ളിക് ദിന പരേഡിൽ ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര, ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ടാബ്ലോ ഒഴിവാക്കിയതു സംബന്ധിച്ചു വിവാദം മുറുകുന്നു. പൗരത്വബിൽ എതിർത്തതിനാലാണ് ബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ബംഗാളിലെ പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി തപസ് റോയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചിറ്റമ്മ നയമാണ് കേന്ദ്രം ബംഗാളിനോടു പുലർത്തുന്നത്. മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ ബംഗാളിനെ ടാബ്ലോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.



ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന കന്യാശ്രീ പദ്ധതിയുടെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ നൽകുന്ന സബുജ് സാഥി, ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ജോൽ ധോരോ ജോൽ ഭോരോ പദ്ധതിയുമാണ് ടാബ്ലോയ്ക്കായി ബംഗാൾ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചതെന്നാണു വിവരം. രണ്ടു വട്ടം ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ നിർദേശം തള്ളിയതെന്നും 2019 ൽ ഇതേ മാനദണ്ഡം പിന്തുടർന്ന ശേഷമാണ് ബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് ബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് പ്രതികരിച്ചു. ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു സമർപ്പിച്ച ടാബ്ലോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനുള്ള ബംഗാൾ സർക്കാറിന്റെ ശ്രമം ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുൻവിധികളോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെരുമാറുന്നതെന്നു എൻസിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുളെ പ്രതികരിച്ചു. ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയുടേയും ബംഗാളിന്റെയും ടാബ്ലോ ഒഴിവാക്കിയത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും സുപ്രിയ പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ളിക് ദിന പരേഡിനായി സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് ആകെ 36 നിര്‍ദേശങ്ങളാണു ലഭിച്ചിരുന്നത്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളില്‍ നിന്നും വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുമായി 24 നിര്‍ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചു. ആകെ ലഭിച്ച 58 നിർദേശങ്ങളിൽ 22 എണ്ണത്തിനു മാത്രമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയത്.

English Summary: Bengal, Maharashtra R-Day Tableau Rejected; TMC Says Decision Due to State's Protest Against CAA