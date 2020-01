പ്രതിഷേധിച്ച യുവതിക്ക് പാക്ക് ബന്ധം; വിശദാന്വേഷണത്തിനു ചെന്നൈ പൊലീസ്

ചെന്നൈ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ സമരം നടത്തിയ യുവതിക്കു പാക്ക് ബന്ധമെന്നു പൊലീസ്. ഇവരുടെ പാക്ക് ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നു ചെന്നൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ കോലമിടൽ പ്രതിഷേധത്തിലുൾപ്പെടെ പങ്കാളിയായ ഗായത്രി ഖന്ധദായ് എന്ന യുവതിയാണു സംശയനിഴലിലായത്.

ഗായത്രിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലെ വ്യക്തിവിവരങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ’ എന്ന പാക്ക് കേന്ദ്രമായ സ്ഥാപനവുമായാണു യുവതിക്കു ബന്ധമെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി ചെന്നൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ.കെ.വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.



പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ബസന്ത് നഗറിലെ കോലമിടലിലും യുവതി സജീവമായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ കഴിഞ്ഞമാസം സിഎഎയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ യുവതിയുടെ സാന്നിധ്യം മദ്രാസിലുമുണ്ടായിരുന്നു.



ഒരു എൻജിഒ ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല പ്രാദേശിക സംഘടനകളുമായും ഇവർക്കു ബന്ധമുണ്ട്. ‘ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ’ സ്ഥാപനത്തിന് ഓൾ പാക്കിസ്ഥാൻ സിറ്റിസൻ ജേണലിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



