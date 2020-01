കരസേന രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതയിൽ തുടരും: കരസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണഘടനയെ പരമോന്നതമായി കരുതി ഓരോ സൈനികനുമെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ പാലിച്ച് സേന ഭാവിയിലും രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ. ‘കരസേനയ്ക്ക് എപ്പോഴും അരാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ്. അത് തുടരും. ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ, ഭരണഘടനയെ പരമോന്നതമായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്’– ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെപ്പറ്റി മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ജനറൽ നരവനെയുടെ പ്രസ്താവന. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തെ റാവത്ത് അപലപിച്ചിരുന്നു.

പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന ഭീഷണി നേരിടാൻ സൈന്യം തയാറാണെന്നും നരവനെ പറഞ്ഞു. ‘അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകര ക്യാംപുകളെക്കുറിച്ചും ഭീകര പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാം. അവയിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം, ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് പണം നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന് ജനറൽ നരവനെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിന് നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമുതൽ താഴ്‌വരയിലെ സ്ഥിതിയിൽ പ്രകടമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, അതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലും സ്ഥിതി ശാന്തമാണ്. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം സമാധാന അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 'We Have Always Been Apolitical, Will Stay Apolitical': New Army Chief