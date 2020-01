രാജ്യം വിറയ്ക്കുമ്പോള്‍ അറബിക്കടല്‍ ചൂടില്‍, പൊള്ളി ആലപ്പുഴയും മാഹിയും

പത്തനംതിട്ട ∙ പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ മിക്കയിടവും അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ പുതച്ചുമൂടി ഉറങ്ങുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സ്ഥലം തിരയുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കിഴക്കിന്റെ വെനീസും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയും. പുതുവർഷ ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച ആലപ്പുഴയിലാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനിലയായ 35.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ പ്രാഥമിക ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കി. മാഹിയിലും ഉച്ചസമയത്ത് ഇതേ താപനില അനുഭവപ്പെട്ടു. കോട്ടയവും മറ്റും 35 ഡിഗ്രിയുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ സ്ഥലം പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയാണ് – 0.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ താപനിലയും കൂടിയ താപനിലയും



∙ കണ്ണൂർ: കുറഞ്ഞത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കൂടിയത് 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.



∙ കൊച്ചി: 25, 32

∙ കോട്ടയം: 23, 35

രാജ്യത്തെ ചില പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും



∙ ലേ (കശ്മീർ): കുറഞ്ഞത് മൈനസ് 14 ഡിഗ്രി, കൂടിയത് ഒരു ഡിഗ്രി



∙ ഡൽഹി: 04, 20

∙ കൊൽക്കത്ത: 13, 25

∙ നാഗ്പുർ: 12, 23

∙ ഹൈദരാബാദ്: 19, 28

∙ മുംബൈ: 17, 28

∙ ബെംഗളൂരു: 18, 26

∙ ചെന്നൈ: 21, 27

∙ കൊടൈക്കനാൽ: 10, 16

കേരളത്തിൽ പുതുവർഷമെത്തിയിട്ടും തണുപ്പ് പടരാതിരിക്കുന്നതിനു കാരണം അറബിക്കടലിലെ ചൂടു തന്നെ. 30 ഡിഗ്രി എന്ന ശരാശരിയിലും ഉയർന്ന താപനില തുടരുന്നതിനാലാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാര്യമായ തണുപ്പ് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുഭവപ്പെടാത്തത്. കടൽ താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ മേഘങ്ങൾ നീരാവിയായി ഉയർന്ന് നേരിയ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. വിന്റർ മഴ (ശൈത്യകാല മഴ) എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.



ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ശൈത്യകാല സീസൺ. മാർച്ച് പിറക്കുന്നതോടെ വേനൽമഴയ്ക്കു തുടക്കമാകും (സമ്മർ റെയിൻ). മേയ് അവസാനത്തോടെ മഴ എത്തുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2019) ശൈത്യകാല മഴ മാത്രമാണു കേരളത്തിൽ പതിവിലും കുറഞ്ഞത് – 46 ശതമാനം. മറ്റു മാസങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യത്തിലും അധികം മഴ ലഭിച്ചു. 322 സെന്റീമീറ്റർ മഴയാണ് 2019 ൽ നാലു സീസണിലായി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ലഭിച്ചത്.



സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ ‘ചൂടു’ വാർത്ത ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അതിശൈത്യത്തിന്റെയും പുകമഞ്ഞിന്റെയും മടുപ്പിലും വിരസതയിലും കഴിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും. കേരളവും കന്യാകുമാരിയും സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചതായാണ് സൂചന. ശബരിമല കാലമായതിനാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും നേരിയ വർധനയുണ്ട്.

