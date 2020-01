നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പാക്കിസ്ഥാന്റെ അംബാസഡറോ?: മോദിയോട് മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ ഇന്ത്യയെ പാക്കിസ്ഥാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സിലിഗുരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. ‘നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ? അതോ പാക്കിസ്ഥാന്റെ അംബാസഡറോ? എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? – മമത ചോദിച്ചു.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനെയും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു മമതയുടെ പ്രസ്താവന. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കോൺഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തുറന്നുകാട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee leads a protest march against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens, in Siliguri. pic.twitter.com/nSVSi2lrV2 — ANI (@ANI) January 3, 2020

പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചു മറന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച മമത കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹം പാക്കിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും ചോദിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 70 വർഷത്തിനുശേഷവും പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തന്റെ പാർട്ടി അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോരാടുമെന്നും പൗരത്വ നിയമവും എൻ‌ആർ‌സിയും വഴി അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

എൻ‌ആർ‌സി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ബിജെപി മനഃപൂർവം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും മമത ആരോപിച്ചു. ‘വിഷയത്തിൽ നേതാക്കൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് എൻ‌ആർ‌സി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറുവശത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും രാജ്യത്തുടനീളം അതു നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു’– അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 'Are You India's PM Or Pakistan's Ambassador?': Mamata Banerjee Hits Out At Narendra Modi