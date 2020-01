പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് അനുകൂലമോ? പ്രചരണത്തിന് ബിജെപിയുടെ പുതിയ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പിന്തുണ അറിയിക്കാൻ ബിജെപി ടോൾഫ്രീ നമ്പർ ആരംഭിച്ചു. 8866288662 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകി സിഎഎയ്ക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ ജെയിൻ അറിയിച്ചു.

വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടി ആരംഭിക്കും. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അമിത് ഷാ ഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കും. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ ഗാസിയാബാദിലും രാജ്നാഥ് സിങ് ലക്നൗവിലും നിർമല സീതാരാമൻ ജയ്പുരിലും നിതിൻ ഗഡ്കരി നാഗ്പുരിലും ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.

English Summary : BJP introduces toll-free number as part of CAA Campaign